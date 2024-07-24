«Отбросит на век назад»: Наказание за смартфоны в зоне СВО назвали губительным

«Закон о запрете использования девайсов с широкими мультимедийными возможностями был принят еще в 2019 году, сегодня принят закон, предусматривающий наказание за его нарушение. Однако этот запрет очень далек от реальности, тем более что за пять лет очень изменились и армия, и ее возможности. Сегодня без девайсов справляться практически невозможно — у любого бойца в смартфоне есть карты, артиллеристам нужны планшеты и смартфоны со специальными программами по корректировке и ориентированию на картах, те же дроны управляются со смартфонов, планшетов, компьютеров (это далеко не всегда штатные компьютеры Минобороны). Если сейчас все это убрать, мы вернемся в прошлый век и снова начнем читать с бумаги координаты для артиллеристов. Поэтому меня очень удивляет принятый законопроект о дисциплинарном наказании за неисполнение этого закона. Депутатам надо было бы все-таки обратить внимание на современные реалии и поднять вопрос о пересмотре этого запрета — он как минимум нежизнеспособен, а то и губителен», — сказал Коц.

Собеседник НСН добавил, что принятый Госдумой закон может стать новым рычагом давления командования на простых солдат.

«Мы понимаем, что речь идет о жесткой армейской структуре, где очень много людей, которые считают себя вправе наказывать подчиненных за любую провинность. К сожалению, было полно прецедентов, когда изымались машины, поставленные волонтерами и не оформленные соответствующим образом на конкретную часть. Сегодня появляется еще один инструмент, с помощью которого можно давить на бойцов. Зачем это делается, не очень понятно, тем более, что в комитете по обороне большое количество достойных людей, в том числе с боевым опытом, в частности, в зоне СВО. Повторюсь, без современных девайсов мы будем на век ниже нашего противника, который всем этим пользуется без всяких ограничений», — подчеркнул военкор.

В заключение Коц заявил, что запрет на использование девайсов не повлияет на разведывательные возможности противника.

«Бывали, конечно, случаи, когда одновременно в одном месте включалось много телефонов, все поздравляли родных с Новым годом, а потом туда прилетал HIMARS. С тем же успехом можно включить разрешенные кнопочные телефоны. У противника есть и разведка НАТО, и агентурные данные. Если мы сейчас запретим смартфоны у бойцов, это не повлияет на очень широкие разведывательные возможности нашего противника. Принятие закона — следствие либо незнания реалий, либо непонимания последствий этого решения», — подытожил он.

Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил, что разговоры по телефону в зоне СВО приводят к огромному количеству жертв, «выход в эфир» ставит под угрозу целые подразделения.

