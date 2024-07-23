«Бездумно!»: Арест в 10 суток за смартфоны в зоне СВО призвали проработать

Установление ареста до 10 суток для военных, которые имеют при себе смартфон в зоне спецоперации на Украине, является бездумной инициативой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.

В Госдуме ранее предложили арестовывать на 10 суток военных в зоне СВО, которые нарушили запрет при исполнении обязанностей военной службы иметь при себе электронные средства бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.