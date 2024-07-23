«Бездумно!»: Арест в 10 суток за смартфоны в зоне СВО призвали проработать
При использовании дронов военные всегда пользуются смартфонами с геолокацией, отметил в эфире НСН Андрей Марочко.
Установление ареста до 10 суток для военных, которые имеют при себе смартфон в зоне спецоперации на Украине, является бездумной инициативой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
В Госдуме ранее предложили арестовывать на 10 суток военных в зоне СВО, которые нарушили запрет при исполнении обязанностей военной службы иметь при себе электронные средства бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.
«К этому вопросу нужно относиться очень внимательно, тщательно и глубоко проработать все нюансы и тонкости. Дело в том, что сейчас мы живем в век информационных технологий, смартфоны стоят на службе точно так же, как и наши военнослужащие. На линии боевого соприкосновения очень часто используются смартфоны для служебных задач, это уже необходимость. Ситуация не позволяет в некоторых случаях как-то обойти современные гаджеты. Запретить гаджеты на линии боевого соприкосновения – бездумная инициатива», – сказал Марочко.
Он отметил, что при использовании дронов военные всегда пользуются смартфонами с геолокацией. Также смартфоны используют для фиксации преступлений украинских военных, указал подполковник в отставке.
«В качестве примеров могу назвать использование дронов, где в большинстве случаев используются именно смартфоны с геолокацией. Здесь масса утилит-приложений, написанных нашими военнослужащими, которые позволяют определять местонахождение противника, более точно корректировать огонь артиллерии. В большинстве случаев это очень нужное устройство на линии боевого соприкосновения. Второй вопрос – это фиксация преступлений украинских боевиков с помощью камер, которые есть на смартфонах. Они заменяют даже нашим военкорам в большинстве случаев громоздкие оборудования. В некоторых случаях они даже превосходят камеры, которые были выпущены пять-десять лет назад», – подчеркнул собеседник НСН.
При этом Марочко отметил, что если военный выложил в интернет свое фото на фоне техники, из-за чего геолокация ВС РФ была обнаружена, то 10 суток ареста будет справедливым наказанием.
«Есть и негативные моменты, когда наши военнослужащие по неопытности делают селфи, фотографии на фоне военной техники. Как раз там есть геолокация, что помогает противнику. Такие случаи, конечно, надо жестко пресекать, следить за этим и очень внимательно контролировать. Мер взысканий вполне достаточно, они прописаны в уставе. За любой дисциплинарный проступок наши военнослужащие несут то или иное наказание. Не вопрос, если военнослужащий нарушил законодательство и помог врагу... Естественно, он должен понести наказание. 10 суток – это вполне применительная практика», – добавил он.
Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали полевую сеть для обмена текстовыми сообщениями и фотофайлами «Связь» (изделие 31Е), которая позволит военнослужащим осуществлять безопасную передачу данных в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Талламхо». Указывалось, что сеть представляет собой мобильные микросерверы, принимающие информацию от пользователей, подключенных к ним через смартфоны по WiFi, передает «Радиоточка НСН».
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