Есть предпосылки для завершения специальной военной операции до конца 2024 года, считает замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом генерал-майор заявил в эфире Первого канала.

Алаудинов отметил, что уже озвучивал подобный прогноз и «больше, чем уверен», что СВО завершится в текущем году.

«Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я... ориентируюсь на Священное писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», — подчеркнул командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов заявлял, что СВО будет завершена в 2024 году, и Киев «об этом знает тоже», напоминает «Свободная пресса».

