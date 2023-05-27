«Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу

Как отметили в дипмиссии, против РФ и Белоруссии развязана широкомасштабная гибридная война. Страны принимают меры для обеспечения безопасности, которые соответствуют международно-правовым обязательствам сторон.

Президент США Джо Байден негативно относится к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию. Об этом пишет Reuters.



По данным СМИ, Байден заявил о своей «чрезвычайно негативной» реакции на происходящее.

В четверг белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».