«Не сидеть сложа руки». В России и Белоруссии подготовили «ядерный ответ» Западу
Нестратегическое ядерное оружие РФ в Белоруссии станет ответом на комбинированные действия НАТО и Украины, заявил НСН член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.
Россия и Белоруссия имеют суверенное право обеспечивать свою безопасность необходимыми способами. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя заявления США относительно сотрудничества Москвы и Минска в военно-ядерной сфере.
Как отметили в дипмиссии, против РФ и Белоруссии развязана широкомасштабная гибридная война. Страны принимают меры для обеспечения безопасности, которые соответствуют международно-правовым обязательствам сторон.
Президент США Джо Байден негативно относится к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию. Об этом пишет Reuters.
По данным СМИ, Байден заявил о своей «чрезвычайно негативной» реакции на происходящее.
В четверг белорусский президент Александр Лукашенко заявил о начале перемещения в республику ядерных боеприпасов в рамках договоренностей с РФ о размещении тактического ядерного оружия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, перед этим были подготовлены «и места хранения, и прочее».
«Мы всё это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов», - указал он.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, и это требует развития союзнических отношений двух стран в различных областях.
По его словам, эти обстоятельства требуют развития союзнических отношений России и Белоруссии в разных областях.
«В том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем», - заключил представитель Кремля.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил в беседе с НСН, что размещение Россией нестратегического ядерного оружия в Белоруссии нацелено на сдерживание комбинированной агрессии Украины и НАТО против РФ и РБ, поскольку есть подозрения о размещении американских ядерных боезарядов в Прибалтике.
«Размещение нестратегического ядерного оружия в Белоруссии существенно меняет ситуацию в пользу России. Напомню, что ядерное оружие США размещено в четырёх европейских государствах, а также в азиатской части Турции. Есть глубокое подозрение, что американское ядерное оружие уже размещено в Латвии, Литве и Эстонии. Либо может быть быстро доставлено на их территорию, в том числе и в Польшу. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии сократит время подлета боеголовок до государств НАТО. Там обсуждается и вопрос дополнительных поставок американских истребителей F-16 и F-35, которые могут нести ядерные боезаряды, в страны НАТО, а также на Украину. Украинские экипажи уже обучаются управлению F-16. Поэтому передача Россией Белоруссии ядерного оружия связана со сдерживанием агрессии НАТО и Украины против наших стран... Сложа руки сидеть и созерцать эту ситуацию никто не будет», - сказал Козин.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных государств заявил, что размещение ядерного оружия Россией в Белоруссии продиктовано необходимостью ответа на действия Североатлантического альянса по эскалации обстановки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru