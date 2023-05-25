Шойгу: Москва и Минск вместе противостоят коллективному Западу
Страны Запада развязали против России и Белоруссии «необъявленную войну». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.
По словам Шойгу, обе страны «вместе противостоят коллективному Западу», передает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Российский министр утверждает, что «военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность». Шойгу отметил, что реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности «Объединенных вооружённых сил альянса» в Восточной Европе, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность возле границ Союзного государства.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ноябре 2022 года утверждал, что «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром». Он также пообещал, что в этом сражении «новый равноправный миропорядок будет выстроен».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru