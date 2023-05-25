Шойгу: Москва и Минск вместе противостоят коллективному Западу

Российский министр утверждает, что «военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность». Шойгу отметил, что реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности «Объединенных вооружённых сил альянса» в Восточной Европе, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность возле границ Союзного государства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ноябре 2022 года утверждал, что «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром». Он также пообещал, что в этом сражении «новый равноправный миропорядок будет выстроен».



