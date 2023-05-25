«Есть подозрение»: Военный аналитик допустил наличие ядерного оружия в Прибалтике

Контроль и решение по использованию размещенного в Белоруссии нестратегического ядерного оружия России остается за Москвой, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Россия оснастила белорусскую армию ракетным комплексом «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400, переоборудовала самолеты Су-25 для возможности применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Белорусские военные прошли обучение на полигонах России по обращению с этой техникой. Козин отметил, что в военном плане ситуация теперь изменилась в пользу России.

«Размещение нестратегического ядерного оружия в Белоруссии существенно меняет ситуацию в пользу России. Напомню, что ядерное оружие США размещено в четырёх европейских государствах, а также в азиатской части Турции. Есть глубокое подозрение, что американское ядерное оружие уже размещено в Латвии, Литве и Эстонии. Либо может быть быстро доставлено на их территорию, в том числе и в Польшу. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии сократит время подлета боеголовок до государств НАТО. Там обсуждается и вопрос дополнительных поставок американских истребителей F-16 и F-35, которые могут нести ядерные боезаряды, в страны НАТО, а также на Украину. Украинские экипажи уже обучаются управлению F-16. Поэтому передача Россией Белоруссии ядерного оружия связана со сдерживанием агрессии НАТО и Украины против наших стран», - сказал Козин.