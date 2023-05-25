«Есть подозрение»: Военный аналитик допустил наличие ядерного оружия в Прибалтике
Американское ядерное оружие может быть уже размещено в Латвии, Литве и Эстонии, сказал Владимир Козин.
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил в беседе с НСН, что размещение Россией нестратегического ядерного оружия в Белоруссии нацелено на сдерживание комбинированной агрессии Украины и НАТО против РФ и РБ, поскольку есть подозрения о размещении американских ядерных боезарядов в Прибалтике.
Контроль и решение по использованию размещенного в Белоруссии нестратегического ядерного оружия России остается за Москвой, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Россия оснастила белорусскую армию ракетным комплексом «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400, переоборудовала самолеты Су-25 для возможности применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Белорусские военные прошли обучение на полигонах России по обращению с этой техникой. Козин отметил, что в военном плане ситуация теперь изменилась в пользу России.
«Размещение нестратегического ядерного оружия в Белоруссии существенно меняет ситуацию в пользу России. Напомню, что ядерное оружие США размещено в четырёх европейских государствах, а также в азиатской части Турции. Есть глубокое подозрение, что американское ядерное оружие уже размещено в Латвии, Литве и Эстонии. Либо может быть быстро доставлено на их территорию, в том числе и в Польшу. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии сократит время подлета боеголовок до государств НАТО. Там обсуждается и вопрос дополнительных поставок американских истребителей F-16 и F-35, которые могут нести ядерные боезаряды, в страны НАТО, а также на Украину. Украинские экипажи уже обучаются управлению F-16. Поэтому передача Россией Белоруссии ядерного оружия связана со сдерживанием агрессии НАТО и Украины против наших стран», - сказал Козин.
Собеседник НСН отметил, что местоположение ядерного оружия в Белоруссии будет засекречено.
«Для наших государств будет известно их местоположение, но для других – это сугубо засекреченная информация», - отметил Козин.
Военный аналитик также заявил, что Польша получит зубодробительный ответ, если попробует устроить провокацию против Белоруссии, либо сразу против двух наших стран.
«Польша получит мощный зубодробительный ответ на попытку применения любого вида оружия против России, Белоруссии или одновременно против Союзного государства. Сложа руки сидеть и созерцать эту ситуацию никто не будет», - подчеркнул Козин.
Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил в беседе с НСН, что польская идея о госперевороте в Белоруссии не найдет поддержки даже у оппозиционно настроенных жителей республики.
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