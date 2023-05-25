Россия передала Белоруссии комплекс «Искандер-М»

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Белоруссии был передан ракетный комплекс «Искандер-М».

Также российская сторона помогла переоборудовать несколько самолетов Су-23 и переподготовить белорусских военных в российских учебных центрах.

Шойгу отметил, что данные шаги были приняты из-за возникших угроз на западной границе России и Белоруссии. При этом он подчеркнул, что данные действия не противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил в беседе с НСН, что польская идея о госперевороте в Белоруссии не найдет поддержки даже у оппозиционно настроенных жителей республики.

