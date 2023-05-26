Песков объяснил перемещение ядерного оружия в Белоруссии

Он пояснил, что к такому выводу позволяют прийти агрессивные заявления, которые озвучивают соседи в адрес республики.

По его словам, эти обстоятельства требуют развития союзнических отношений России и Белоруссии в разных областях.

«В том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по территории республики началось перемещение российского ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



