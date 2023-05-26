Песков объяснил перемещение ядерного оружия в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что к такому выводу позволяют прийти агрессивные заявления, которые озвучивают соседи в адрес республики.
По его словам, эти обстоятельства требуют развития союзнических отношений России и Белоруссии в разных областях.
«В том числе и дальнейшее развитие наших отношений в военной сфере, что мы и делаем», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по территории республики началось перемещение российского ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против приехавших россиян
- МИД выразил протест США после высказываний Салливана
- Лавров: Атлантический океан не спасет США
- Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта
- Песков заявил, что западные страны обязаны разморозить российские активы
- Врач-терапевт назвала смертельно опасные болезни при перелете
- На Западе озвучили условие прекращения помощи Украине
- Губернатор: Утром в Краснодаре упали два беспилотника
- Russian World Vision приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ
- Песков объяснил перемещение ядерного оружия в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru