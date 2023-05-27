Посольство: Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность

Как отметили в дипмиссии, против РФ и Белоруссии развязана широкомасштабная гибридная война. Страны принимают меры для обеспечения безопасности, которые соответствуют международно-правовым обязательствам сторон.

«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом», — отмечается в комментарии в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии напомнили, что США держат «внушительный арсенал» ядерного оружия в Европе, проводят совместные ядерные миссии с партнерами по НАТО, а также отрабатывают сценарии применения оружия против России.

Ранее главы Минобороны РФ и Белоруссии подписали документы о порядке содержания нестратегического ядерного оружия в спецхранилище на территории республики. При этом Россия оставляет за собой контроль за размещаемым в Белоруссии вооружением, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

