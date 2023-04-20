Песков: сокращение ядерного арсенала РФ и США надо обсуждать с учётом боеголовок НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяил, что ядерные арсеналы Франции и Великобритании, с точки зрения Москвы, «де-факто находятся под контролем США», сообщает РИА Новости.
По его словам, обсуждать сокращение ядерных арсеналов России и США необходимо с учётом этого.
«Если нам говорить с Америкой, то говорить без учёта этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно. Вот это концептуальный подход к тому, что происходит», - заключил представитель Кремля.
Ранее обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли вызазили мнение, что решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием у Москвы и Пекина ядерного оружия, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru