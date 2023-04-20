Песков: сокращение ядерного арсенала РФ и США надо обсуждать с учётом боеголовок НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяил, что ядерные арсеналы Франции и Великобритании, с точки зрения Москвы, «де-факто находятся под контролем США», сообщает РИА Новости.

Песков заявил об истерике на Западе из-за планов размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

По его словам, обсуждать сокращение ядерных арсеналов России и США необходимо с учётом этого.

«Если нам говорить с Америкой, то говорить без учёта этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно. Вот это концептуальный подход к тому, что происходит», - заключил представитель Кремля.

Ранее обозреватели New York Times Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли вызазили мнение, что решение США противостоять России и Китаю осложняется наличием у Москвы и Пекина ядерного оружия, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОСШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры