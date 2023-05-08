Не просто бомба. На Украине пересматривают планы контрнаступления из-за российского оружия

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, считает он.

«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня», - объяснил он.

Москва и Киев в 2023 году могут начать диалог о завершении конфликта. Такое мнение в интервью CBS Sunday Morning высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик считает, что переговоры могут начаться к концу 2023 года. Он напомнил о мирной инициативе Китая.



