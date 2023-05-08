Не просто бомба. На Украине пересматривают планы контрнаступления из-за российского оружия
Военные подтверждают эффективность планирующих бомб ВС РФ против ВСУ и спорят о начале контрнатупления Украины. На Западе анонсируют мирные переговоры с Россией.
Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению, сообщает Telegraph. По данным издания, войска РФ выпускают от 20 планирующих бомб в день. Их использование может вынудить Украину в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.
Применяемые Россией планирующие бомбы представляют для Украины большую угрозу. Об этом сообщает Newsweek. Как рассказал американскому журналу военный аналитик Александр Коваленко, самолеты сбрасывают такие бомбы «за пределами досягаемости» систем противовоздушной обороны. Кроме того, производство подобного оружия относительно недорогое.
В свою очередь, военный эксперт Гай МакКардл назвал планирующие бомбы «изобретательным фантастическим оружием».
«С помощью ... боеприпасов русские могут поразить большое количество целей ... и ... нанести большой урон своему противнику», — отметил МакКардл.
Советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат рассказал американскому журналу Newsweek, что ежедневно в районе боевых действий используется от 20 до 200 управляемых авиационных бомб, которые нацелены на объекты критической инфраструктуры. Они могут пролететь около 70 километров. «Мы не можем противостоять такого рода боеприпасам», — отметил Игнат.
Советник попросил у Североатлантического альянса самолеты F-16, чтобы сбивать российские Су-34, которые несут эти бомбы.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какое оружие может остановить контрнаступление ВСУ.
«Недавно начали применяться высокоточные управляемые авиабомбы, это то, что может остановить любое контрнаступление ВСУ. Но этих бомб нужно в достаточном количестве», - отметил он.
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер»Евгений Пригожин прогнозировал на 100% начало украинского контрнаступления до 15 мая.
«Перемещение войск в сторону переднего края активное. У них идет боевая работа. <...> К 9 мая украинцы, может быть, не захотят и дадут передохнуть, но до 15 мая их наступление будет просто 100%», - заявил он в интервью военкору Семёну Пегову, которое распространил портал WarGonzo.
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился, что украинские войска пойдут в контрнаступление в начале мая. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет ... то его заставят», — отметил врио главы ДНР.
Пушилин подчеркнул, что Киеву было выделено серьезное финансирование из США и ряда стран Европы, которое «надо отрабатывать». По мнению политика, ВСУ могут пойти в наступление на Запорожском направлении и участке Сватово-Кременная, однако точные даты назвать трудно.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, считает он.
«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня», - объяснил он.
Москва и Киев в 2023 году могут начать диалог о завершении конфликта. Такое мнение в интервью CBS Sunday Morning высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик считает, что переговоры могут начаться к концу 2023 года. Он напомнил о мирной инициативе Китая.
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