Мексика отвергла попытку Техаса изменить международную границу с США
Власти штата Техас в США не могут определять принадлежность островов на реке Рио-Браво и изменять границу между Штатами и Мексикой. Об этом заявили в мексиканском министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.
Ранее представители техасских властей заявили, что штату принадлежат девять островов на Рио-Браво.
Как отметили в МИД Мексики, граница между странами проходит по установленным международным договором правилам и не может быть изменена решением правительства штата. Ведомство напомнило, что на Рио-Браво граница проходит по центру нормального русла реки. Определять, на какой стороне рубежа находятся острова, может Международная комиссия по границам и водам, подобных полномочий нет ни у одного органа власти штата.
В Мексике пообещали внимательно следить за всеми действиями в этой зоне и подтвердили приверженность соблюдению договоров, регулирующих границу.
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