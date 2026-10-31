Мексика отвергла попытку Техаса изменить международную границу с США

Власти штата Техас в США не могут определять принадлежность островов на реке Рио-Браво и изменять границу между Штатами и Мексикой. Об этом заявили в мексиканском министерстве иностранных дел, передает РИА Новости.

США покрасят стену на границе с Мексикой в черный цвет

Ранее представители техасских властей заявили, что штату принадлежат девять островов на Рио-Браво.

Как отметили в МИД Мексики, граница между странами проходит по установленным международным договором правилам и не может быть изменена решением правительства штата. Ведомство напомнило, что на Рио-Браво граница проходит по центру нормального русла реки. Определять, на какой стороне рубежа находятся острова, может Международная комиссия по границам и водам, подобных полномочий нет ни у одного органа власти штата.

В Мексике пообещали внимательно следить за всеми действиями в этой зоне и подтвердили приверженность соблюдению договоров, регулирующих границу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМексика

Горячие новости

Все новости

партнеры