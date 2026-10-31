Мексика отвергла попытку Техаса изменить международную границу с США

Ранее представители техасских властей заявили, что штату принадлежат девять островов на Рио-Браво.

Как отметили в МИД Мексики, граница между странами проходит по установленным международным договором правилам и не может быть изменена решением правительства штата. Ведомство напомнило, что на Рио-Браво граница проходит по центру нормального русла реки. Определять, на какой стороне рубежа находятся острова, может Международная комиссия по границам и водам, подобных полномочий нет ни у одного органа власти штата.

В Мексике пообещали внимательно следить за всеми действиями в этой зоне и подтвердили приверженность соблюдению договоров, регулирующих границу.

