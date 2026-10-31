СМИ: Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Корпорация Apple снова стала самой дорогой компанией в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, рыночная капитализация компании на 30 октября составила $5,03 трлн. Apple обошла разработчика чипов Nvidia, капитализацию которого оценили в $4,93 трлн.

Как пишет Bloomberg, американская корпорация вернула титул самой дорогой компании на фоне опасений инвесторов, касающихся вложений в искусственный интеллект.

Между тем в России Apple впервые уступила Samsung первое место по продажам смартфонов в денежном выражении. За январь-сентябрь доля устройств американского производителя на российском рынке составила около 23%, гаджетов южнокорейской компании - 24%.

