СМИ: Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Корпорация Apple снова стала самой дорогой компанией в мире. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, рыночная капитализация компании на 30 октября составила $5,03 трлн. Apple обошла разработчика чипов Nvidia, капитализацию которого оценили в $4,93 трлн.
Как пишет Bloomberg, американская корпорация вернула титул самой дорогой компании на фоне опасений инвесторов, касающихся вложений в искусственный интеллект.
Между тем в России Apple впервые уступила Samsung первое место по продажам смартфонов в денежном выражении. За январь-сентябрь доля устройств американского производителя на российском рынке составила около 23%, гаджетов южнокорейской компании - 24%.
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