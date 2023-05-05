«Мифы об истребителях»: Зеленский ждет четкого сигнала от НАТО и плохих новостей для россиян

Российские системы ПВО в рамках спецоперации за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, 14 БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Новопрокофьевка Запорожской области, Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка ДНР, Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва ЛНР.

Также идет активная борьба с украинскими диверсантами. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка ЛНР Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Авиация России нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области в районе населённого пункта Лизуновка.



Активные действия российских сил продолжаются на Донецком направлении. Так, штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска.