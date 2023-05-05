«Мифы об истребителях»: Зеленский ждет четкого сигнала от НАТО и плохих новостей для россиян
Спецоперация на Украине продолжается на фоне обещанного контрнаступления ВСУ, рабочих поездок Зеленского и украинских беспилотников.
Российские системы ПВО в рамках спецоперации за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, 14 БПЛА были уничтожены в районах населенных пунктов Новопрокофьевка Запорожской области, Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка ДНР, Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва ЛНР.
Также идет активная борьба с украинскими диверсантами. В районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка ЛНР Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
Авиация России нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области в районе населённого пункта Лизуновка.
Активные действия российских сил продолжаются на Донецком направлении. Так, штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска.
Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов, сообщили в Минобороны.
При этом накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о фактически начавшемся наступлении ВСУ.
«Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность внутри и по периметрам нашего фронта. При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги — на вопрос, насколько они надёжны, я пока промолчу из вежливости», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Со своей стороны, военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что украинским военным необходимо проводить операцию по деблокированию для вывода своих войск из Артемовска, что в нынешних обстоятельствах довольно сложно. По его данным, ВСУ нужно мощное наступление с Константиновки или Часова Яра, чтобы пробить коридор и вывести оставшихся в городе бойцов.
Эксперт считает, что у оставшихся в Артемовске украинских солдат «сдадут нервы», они понимают, что оказались в безвыходном положении.
В Киеве же продолжают грозить контрнаступлением, пока глава государства Владимир Зеленский совершает официальные визиты в страны-союзники с целью получить еще большую поддержку.
«Я уезжаю из Украины на короткий срок потому, что это важно, а не потому, что мне так хочется. Для того чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости», – намекнул он накануне.
С соответствующей речью украинский лидер выступил в Гааге. До этого он посетил Финляндию в надежде получить самолеты. Но по итогам переговоров в Хельсинки с украинским лидером его финский коллега Саули Ниинисте заявил, что финские власти не могут направить Украине истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники.
Глава Финляндии заявил, что страна готова передать истребители Киеву лишь после того, как сама получит новые самолеты.
Ветеран ВВС США, экс-пилот F-16 Джон Венейбл заявил, что истребители F-16, например, в любом случае нельзя использовать на Украине, так как они не могут преодолеть системы противовоздушной обороны России.
По его оценкам, электроника российских комплексов С-400 способна перехитрить системы наведения американских истребителей четвертого поколения. Поэтому передача Киеву таких самолетов не способна изменить ход боевых действий.
Американские самолеты F-16 по тактико-техническим характеристикам не превосходят российские самолеты, а в некоторых аспектах даже уступают отечественным Су-27 и Су-30, рассказал генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.
«Мифы о Leopard и HIMARS уже почти развеяны. Точно так же будет развеян миф о непобедимости современных истребителей F-16. Наши летчики, военнослужащие, танкисты быстро найдут противоядие на поле боя, чтобы они не составляли никакой угрозы для наших частей и подразделений. F-16 на сегодняшний день считается одним из самых современных американских самолетов. Но по тактико-техническим характеристикам, если сравнивать с нашими самолетами, он ничем не превосходит наши, а в некоторых аспектах он уступает нашим Су-27 и Су-30. Шансы американцев, что они одержат победу, ничтожны», - сказал Липовой.
Он предупредил, что, если США решат поставить Украине истребители, то это приведет к тому, что НАТО официально вступит в украинский конфликт.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Гааге назвал сложными вопросы о получении Киевом истребителей F-16 и принятии Украины в Североатлантический альянс. При этом он попросил НАТО послать стране четкий сигнал о принятии ее в блок после завершения российско-украинского конфликта.
При этом в отсутствие президента обстановка в Киеве была напряженной. В столице и области 4 мая объявили воздушную тревогу. На протяжении 20 минут силы ПВО украинской столицы вели огонь по беспилотникам.
Позже выяснилось, что украинские военно-воздушные силы 4 мая сбили над Киевом свой дрон Bayraktar TB2. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на ВВС страны. Отмечается, что беспилотник потерял управление. Его пребывание в небе могло привести к нежелательным последствиям.
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