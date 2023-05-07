Американский политик Лейк назвала условие завершения конфликта на Украине

Бывший кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк назвала главное условие завершения боевых действий на Украине и начала диалога. Слова политика приводит издание Newsweek.

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Лейк полагает, что конфликт продолжится, если Вашингтон не перестанет оказывать Киеву финансовую помощь. Политик заявила, что окончание поддержки позволит усадить стороны за стол переговоров.

Экс-кандидат в губернаторы призвала американскую администрацию содействовать началу диалога России и Украины.

«Матери требуют мира для наших детей», - сказала Лейк.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что сможет быстро завершить конфликт на Украине. Политик заверил, что для этого ему потребуется 24 часа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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