Американский политик Лейк назвала условие завершения конфликта на Украине

Лейк полагает, что конфликт продолжится, если Вашингтон не перестанет оказывать Киеву финансовую помощь. Политик заявила, что окончание поддержки позволит усадить стороны за стол переговоров.

Экс-кандидат в губернаторы призвала американскую администрацию содействовать началу диалога России и Украины.

«Матери требуют мира для наших детей», - сказала Лейк.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что сможет быстро завершить конфликт на Украине. Политик заверил, что для этого ему потребуется 24 часа, передает «Радиоточка НСН».

