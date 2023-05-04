В США заявили, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи Запада
Украина вряд ли сможет дать отпор России на поле боя, если Запад существенно сократит поставку оружия и боеприпасов. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщила газета «Коммерсантъ».
При этом Хейнс добавила, что российская армия тоже не обойдется без поставок боеприпасов извне, даже проводя «скромные наступательные операции».
Директор национальной разведки США отметила, что ВСУ сами определяют приоритеты, масштабы и сроки контрнаступления, а помощь Евросоюза, Вашингтона и прочих партнеров сыграет ключевую роль в подготовке планов наступательных операций украинской армии.
Ранее Хейнс назвала маловероятной угрозу применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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