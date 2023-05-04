В США заявили, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи Запада

Украина вряд ли сможет дать отпор России на поле боя, если Запад существенно сократит поставку оружия и боеприпасов. Об этом заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщила газета «Коммерсантъ».

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При этом Хейнс добавила, что российская армия тоже не обойдется без поставок боеприпасов извне, даже проводя «скромные наступательные операции».

Директор национальной разведки США отметила, что ВСУ сами определяют приоритеты, масштабы и сроки контрнаступления, а помощь Евросоюза, Вашингтона и прочих партнеров сыграет ключевую роль в подготовке планов наступательных операций украинской армии.

Ранее Хейнс назвала маловероятной угрозу применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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