Не допустить провокаций. В России отреагировали на корабли НАТО в Черном море
Сергей Шойгу, Михаил Шеремет и военные эксперты отреагировали на попытку кораблей ВМС США обойти преимущество РФ в Черное море.
Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагманский командный корабль ВМС США Mount Whitney находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России контролируют их действия.
Проверить прочность южных границ России пытаются корабли США и НАТО с высокоточным оружием большой дальности на борту, считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин.
«Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», - сказал военный обороны.
Шойгу отметил попытки США «проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны». Министр также указал, что в курсе и других подобных попыток, сообщает ТАСС.
«Дальше флотом у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», - добавил глава оборонного ведомства.
НАТО может попытаться лишить Россию доминирующего положения в Черном море, организуя учения в обход конвенции Монтре. Об этом заявил офицер ВМС США Брайан Харрингтон, пишет портал The Hill.
«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — отметил американский офицер.
Представитель ВМС США назвал решением проблемы проведение военных маневров с применением высокотехнологичных вооружений, пишет Газета.ru.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что любые провокации являются следствием политических решений.
«С военно-политической точки зрения любая провокация и любое столкновение между российскими вооруженными силами и силами стран НАТО на Черном море может возникнуть только по решению политических кругов Альянса. Без непосредственного желания устроить такого рода столкновение никаких провокаций не произойдет. Однако провокационные действия могут привести к военному столкновению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал США не «безобразничать», направляя к берегам Крыма военные корабли.
«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», - сказал Шеремет РИА Новости.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал незамедлительно реагировать в случае малейшего нарушения другими странами границ России.
«В советское время, когда в наши воды заходили два американских корабля, мы их вытесняли и даже шли на таран и столкновение. И сейчас был пример, который я считаю правильным, на Тихоокеанском флоте, на Дальнем Востоке, когда американец пытался войти в наши территориальные воды, но ему открыто по международному каналу связи было сказано (Имеется в виду инцидент с эскадренным миноносцем ВМС США «Джон Маккейн» в ноябре 2020 года – прим. НСН). И они быстро покинули нашу территорию, и стороны разошлись миром. И я считаю, что всегда нам нужно поступать смело и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр. Так мы учим в корабельном уставе. В обязанностях командира это записано. И мы должны свято это выполнять», - подчеркнул бывший начальник штаба Черноморского флота.
Летом, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. Эти действия вызвали бурную реакцию мирового сообщества.
Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал оценку ситуации с британским эсминцем, которую дал президент РФ на Прямой линии, подчеркнув, что в глобальной войне победителей не будет.
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