Военные США, Украины, Грузии и Молдавии провели учения в Херсонской области
В рамках украинско-американского этапа военных учений Sea Breeze состоялись совместные тренировки США, Украины, Грузии и Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В пограничной с Крымом Херсонской области морские пехотинцы из США, Украины, Грузии и Молдавии отработали рейды в тыл противника. Тренировка состояла из трех этапов, все действия были отработаны условно, без боевой стрельбы.
Ранее в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в Sea Breeze, передает RT.
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