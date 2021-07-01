Военные США, Украины, Грузии и Молдавии провели учения в Херсонской области

В пограничной с Крымом Херсонской области морские пехотинцы из США, Украины, Грузии и Молдавии отработали рейды в тыл противника. Тренировка состояла из трех этапов, все действия были отработаны условно, без боевой стрельбы.

Ранее в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в Sea Breeze, передает RT.

