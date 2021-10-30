Эсминец Porter ВМС США зашел в Черное море
Эсминец Соединенных Штатов Porter с крылатыми ракетами на борту, вошел в Черное море 30 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны.
Уточняется, что средства и силы Черноморского флота ведут наблюдение за американским кораблем. Пока нет данных о времени нахождения эсминца в акватории Черного моря, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что американский эсминец Porter держит курс на Черное море «для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе». Также командование Шестого флота США проинформиловало, что флагманский командный корабль Mount Whitney отправлен в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.
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