Эсминец Porter ВМС США зашел в Черное море

Эсминец Соединенных Штатов Porter с крылатыми ракетами на борту, вошел в Черное море 30 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны.

Casus belli: Провокации НАТО до войны доведут

Уточняется, что средства и силы Черноморского флота ведут наблюдение за американским кораблем. Пока нет данных о времени нахождения эсминца в акватории Черного моря, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Porter держит курс на Черное море «для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе». Также командование Шестого флота США проинформиловало, что флагманский командный корабль Mount Whitney отправлен в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияНАТОЧерное МореАмериканский Эсминец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры