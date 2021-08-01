Американский адмирал раскрыл условия для удара НАТО по российским кораблям
Командиры эсминцев НАТО самостоятельно принимают решение, готовится иностранный самолет, пролетая над кораблем, к атаке или нет. Исходя из оценки ситуации, военные могут открыть огонь по воздушной мишени. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк считает, когда речь идет о российских самолетах, подобные маневры похожи на провокацию со стороны ВМФ. Об этом американский военачальник заявил в интервью Business Insider, рассказав, при каких обстоятельствах НАТО может открыть огонь по российским кораблям в Черном море.
«Можно утверждать, что они [россияне] провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.
По словам адмирала, корабли ВМФ РФ постоянно сопровождают корабли НАТО в регионе. Он также заметил, что такое взаимодействие строится на профессиональных принципах и является в основном безопасным.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» полностью поддержал позицию российских дипломатов, считающих, что учения НАТО в Черном море «повышают риски непреднамеренных инцидентов».
«Черное море – это чистое море, море мира. Здесь по международной конвенции не имеют права даже находиться корабли и подводные лодки с атомными установками. Военные должны это понимать. Нечего в этом небольшом море делать военные маневры! Это демонстрация силы против России. И за этим нельзя просто так наблюдать. Россия должна быть всегда готова к защите своих интересов», - отметил вице-адмирал.
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