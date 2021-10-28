Американские бомбардировщики отрабатывают уничтожение российских судов
Сверхзвуковые бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, сообщает Forbes.
Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту противокорабельную ракеты большой дальности 48 LRASM. Этого может оказаться достаточным для потопления всего флота за один раз, тем самым устранив главную угрозу американским кораблям и их союзников в регионе.
По данным издания, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Lancer могут выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Как сообщалось ранее, контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров считает провокацией действия американского эсминца Chafee в Японском море.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- Американские бомбардировщики отрабатывают уничтожение российских судов
- Роспотребнадзор выяснил, кто чаще всего болеет COVID-19
- Пушков высказался о реакции Польши на штраф от ЕС
- Украинский посол в Германии возмутился реакцией ФРГ на удар дрона Bayraktar
- Грызлов обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
- В российских магазинах подешевели морковь и яблоки
- Адвокат Саакашвили: политику грозит опасность в тюремной больнице
- Эксперты рассказали, почему Россия не достигла достаточных темпов вакцинации
- Львова-Белова прокомментировала свое назначение на пост детского омбудсмена
- Понасенков прокомментировал паспорта с гендером «Х»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru