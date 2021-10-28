Американские бомбардировщики отрабатывают уничтожение российских судов

Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту противокорабельную ракеты большой дальности 48 LRASM. Этого может оказаться достаточным для потопления всего флота за один раз, тем самым устранив главную угрозу американским кораблям и их союзников в регионе.

По данным издания, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Lancer могут выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.

Как сообщалось ранее, контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров считает провокацией действия американского эсминца Chafee в Японском море.

