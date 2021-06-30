Потеряли берега. В Черном море новые «атаки» из-за учений НАТО
Скандал с проходом британского эсминца Defender у берегов Крыма оказался первым, но далеко не последним за минувшие дни.
На Черном море в последнее время неспокойно – и дело не в погоде или проблемах с отдыхом из-за пандемии: нарастает напряженность между флотами разных стран. Очередной скандал на фоне учений «Sea-Breeze-2021», которые начались в понедельник в территориальных водах Украины с участием 32 стран, в том числе государств-членов НАТО, случился накануне. В различных СМИ стали появляться сообщения о том, что эсминец «Ross» флота США движется в сторону Крыма. Это утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов. Впрочем, в официальном аккаунте Twitter учений эту информацию опровергли. Там заявили, что эсминец находится и будет находиться в порту Одессы для «поддержки учений».
Также накануне произошел инцидент с голландским военным кораблем «Evertsen», который направлялся на те же учения. Корабль прошел по нейтральным водам в сопровождении российских истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24. Это случилось из-за того, что в России посчитали, что корабль движется в сторону Керченского пролива. Об этом заявило Министерство обороны России в Twitter. Там пояснили, что боевые самолеты вылетали «для предупреждения нарушения границы», пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата, и «Evertsen» впоследствии изменил курс. В военном ведомстве Нидерландов в свою очередь заявили, что российские самолеты «несколько часов запугивали» экипаж голландского корабля и «имитировали атаки», а после этих маневров у корабля начались перебои в работе электронного оборудования.
Комментарий Минобороны России на заявление военного ведомства Нидерландов о якобы опасных действиях в прошлый четверг 24 июня российских самолётов вблизи голландского фрегата «Эвертсен» в Черном море: https://t.co/gRORJc7d6b— Минобороны России (@mod_russia) June 29, 2021
Первый конфликт на фоне учений «Sea-Breeze-2021» в акватории Черного моря случился еще 23 июня. Тогда британский эсминец «Defender» прошел в 12-мильной зоне от Крыма. Как утверждало Министерство обороны России, он нарушил границу акватории, из-за чего корабль шел в сопровождении российских военных кораблей и бомбардировщиков Су-24М, которые позже открыли предупредительный огонь. В свою очередь в министерстве обороны Великобритании на это ответили, что эсминец совершал проход по «международно-признанному коридору». Комментируя проход эсминца, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что подобные инциденты, несомненно, повторятся в будущем.
«Потенциальную угрозу Крыму действия одного британского эсминца не несут. Однако в рамках целого комплекса десятков, сотен больших и малых инцидентов такого рода это кампания, нацеленная на ослабление воли к сопротивлению со стороны Кремля и склонению его к уступкам по всем направлениям. В качестве единственного инцидента это не значит практически ничего. А в качестве роя таких жалящих мелких мух это серьезное давление. Я полагаю, что такое давление будет продолжаться, таких инцидентов будет становиться все больше и больше, потому что адекватного ответа со стороны Российской Федерации, готовность повысить ставки со стороны Кремля не демонстрируются», - отметил эксперт.
Россия всегда должна быть подготовлена к отражению вражеской агрессии на море, заявил Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что действия стран НАТО являются демонстрацией силы и Россия должна смело и решительно на них реагировать.
«Все начинается с одних действий, которые затем могут перерастать в другие типы вооруженных столкновений. Когда я был начальником штаба Черноморского флота и командиром пятой средиземноморской эскадры в Сирии, то столкнулся с тем, что постоянно идет прощупывание наших береговых точек и средств защиты, и воздушных, и морских. Поэтому ничего хорошего, а тем более миролюбивого здесь нет. Эти учения направлены на запугивание и отработку военных действий», - заявил вице-адмирал.
В свою очередь зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что сам факт учений говорит об эскалации напряженности между странами и в самом черноморском регионе. Однако он исключил вариант, при котором страны, принимающие участие в маневрах, будут в случае реального военного конфликта будут действовать сообща.
«Речи не идет о консолидированной поддержке этих стран в случае возможного военного конфликта. Страны думают каждая сама за себя и только пытаются создать видимость единения в этом вопросе. Потому что многие государства понимают, к чему это может в конечном итоге прийти и чем закончиться», - отметил зампред комитета по обороне нижней палаты парламента», - заявил Шерин.
Учения «Sea Breeze-2021» продлятся до 10 июля. Их участники отработают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу.
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