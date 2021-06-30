Потеряли берега. В Черном море новые «атаки» из-за учений НАТО

Первый конфликт на фоне учений «Sea-Breeze-2021» в акватории Черного моря случился еще 23 июня. Тогда британский эсминец «Defender» прошел в 12-мильной зоне от Крыма. Как утверждало Министерство обороны России, он нарушил границу акватории, из-за чего корабль шел в сопровождении российских военных кораблей и бомбардировщиков Су-24М, которые позже открыли предупредительный огонь. В свою очередь в министерстве обороны Великобритании на это ответили, что эсминец совершал проход по «международно-признанному коридору». Комментируя проход эсминца, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что подобные инциденты, несомненно, повторятся в будущем.

«Потенциальную угрозу Крыму действия одного британского эсминца не несут. Однако в рамках целого комплекса десятков, сотен больших и малых инцидентов такого рода это кампания, нацеленная на ослабление воли к сопротивлению со стороны Кремля и склонению его к уступкам по всем направлениям. В качестве единственного инцидента это не значит практически ничего. А в качестве роя таких жалящих мелких мух это серьезное давление. Я полагаю, что такое давление будет продолжаться, таких инцидентов будет становиться все больше и больше, потому что адекватного ответа со стороны Российской Федерации, готовность повысить ставки со стороны Кремля не демонстрируются», - отметил эксперт.

Россия всегда должна быть подготовлена к отражению вражеской агрессии на море, заявил Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что действия стран НАТО являются демонстрацией силы и Россия должна смело и решительно на них реагировать.