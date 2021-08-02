Стрелков заявил об угрозе новых военных провокаций у берегов Крыма

В высказываниях американского адмирала есть намек на возможность новых провокаций НАТО в Черном море, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк допустил, что корабли НАТО могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. По его словам, такое может произойти, если Россия «совершит провокацию» в отношении сил Альянса, а капитан корабля НАТО расценит это как угрозу.