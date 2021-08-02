Стрелков заявил об угрозе новых военных провокаций у берегов Крыма
Провокации и столкновения в Черном море могут произойти только после приказа политического руководства НАТО, сказал НСН Игорь Стрелков.
В высказываниях американского адмирала есть намек на возможность новых провокаций НАТО в Черном море, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк допустил, что корабли НАТО могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. По его словам, такое может произойти, если Россия «совершит провокацию» в отношении сил Альянса, а капитан корабля НАТО расценит это как угрозу.
«Заявление американского адмирала характерно для военного человека. Получив указания от политического руководства, военные корабли Великобритании, США или других стран НАТО вполне могут под предлогом того, что находятся по приглашению в украинских водах, нарушить границу России в районе Крыма или где угодно вплоть до Азовского моря. Погранохрана и военно-морской флот РФ должны будут принять меры к пресечению провокации и выдворению иностранных судов за пределы российских территориальных вод. В этом случае американский адмирал угрожает открыть огонь и выражает готовность применить оружие для «как бы защиты» своих кораблей и моряков. Как адмирал, он поступает вполне логично. Получив приказ, они пойдут на провокацию. А если российская сторона решит применить оружие для пресечения этих провокаций, они выражают готовность открыть огонь, в том числе превентивно. С военной точки зрения это логично, с военно-политической, – видимо, готовятся новые провокации. По крайней мере, их возможностью угрожают», - сказал Стрелков.
При этом он отметил, что любые провокации являются следствием политических решений.
«С военно-политической точки зрения любая провокация и любое столкновение между российскими вооруженными силами и силами стран НАТО на Черном море может возникнуть только по решению политических кругов Альянса. Без непосредственного желания устроить такого рода столкновение никаких провокаций не произойдет. Однако провокационные действия могут привести к военному столкновению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
23 июня британский эсминец Defender нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Сторожевой корабль РФ в ответ на вход корабля в российские воды открыл предупредительную стрельбу.
Британская сторона заявила, что Defender «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было. Однако в Кремле назвали инцидент с кораблем спланированной провокацией.
В середине июля в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) в Жуковском Россия представила новый истребитель пятого поколения под названием Checkmate. Накануне вышли видеоролик и фото с надписью «Увидимся» («See you»). Журналисты усмотрели в презентации самолета сходство цели истребителя с британским эсминцем Defender.
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