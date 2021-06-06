НАТО или не надо? В России расходятся мнения о противодействии Североатлантическому альянсу

Другое направление военных действий обозначил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он рассказал о возможном военном конфликте между Россией и Украиной, которую поддержит НАТО, за Крым.

«Я считаю, что НАТО вряд ли вмешается в войну за Крым. И вряд ли будет напрямую воевать своими силами против Российской Федерации, если, конечно, Россия явится на войну, а не будет делать вид, что это ее не касается. Я полагаю, что боевые действия, если они начнутся в Донбассе, могут перекинуться на Крым. В этом случае НАТО, естественно, окажет Украине всю возможную помощь. В первую очередь техническую - снабжением, снаряжением, боеприпасами, средствами разведки, радиосвязи, радиоэлектронного подавления. Возможно, даже средствами ПВО. Пехота НАТО воевать не будет, хотя части специального назначения, замаскированные под украинских военных, вполне могут участвовать в конфликте, и внести существенный вклад в боевые действия с украинской стороны», - предположил собеседник НСН.