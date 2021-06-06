НАТО или не надо? В России расходятся мнения о противодействии Североатлантическому альянсу
Военные эксперты, историки, ученые в эфире НСН поспорили о противостоянии НАТО и России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что сотрудничество России с Китаем представляет «серьезный вызов» для альянса, сообщает издание Welt am Sonntag.
«Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном», - цитирует Столтенберга Газета.ru.
Генсек НАТО считает, взаимодействие Москвы и Пекина Является также «новым измерением».
«Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета», - подчеркнул Столтенберг.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что новые войска у западных границ России понадобились, чтобы Россия подготовилась к войне.
«К войне готовимся. С Западом и НАТО. Конечно, это реально, об этом все говорят. В основном ходят разговоры насчет Калининградской области. Там разворачивается новая дивизия, усиливается группировка войск. То, что дело идет к войне, это и так ясно. Просто, каким будет ее уровень, пока не понятно. Наверное, она начнется этим летом, хотя, может быть, я ошибаюсь. Не мне это решать», - заявил Фельгенгауэр.
Другое направление военных действий обозначил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он рассказал о возможном военном конфликте между Россией и Украиной, которую поддержит НАТО, за Крым.
«Я считаю, что НАТО вряд ли вмешается в войну за Крым. И вряд ли будет напрямую воевать своими силами против Российской Федерации, если, конечно, Россия явится на войну, а не будет делать вид, что это ее не касается. Я полагаю, что боевые действия, если они начнутся в Донбассе, могут перекинуться на Крым. В этом случае НАТО, естественно, окажет Украине всю возможную помощь. В первую очередь техническую - снабжением, снаряжением, боеприпасами, средствами разведки, радиосвязи, радиоэлектронного подавления. Возможно, даже средствами ПВО. Пехота НАТО воевать не будет, хотя части специального назначения, замаскированные под украинских военных, вполне могут участвовать в конфликте, и внести существенный вклад в боевые действия с украинской стороны», - предположил собеседник НСН.
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН считает - России не грозит прямой конфликт с НАТО.
«Во-первых, это ядерный арсенал, который архинадежно страхует Россию от любых попыток прямой агрессии против нее. Мы однозначно можем утверждать, что вторжение НАТО в Россию не состоится, поскольку оно закончится обнулением этих стран. Во-вторых, Россия имеет определенные интересы в мире, и наличное вооружение позволяет эти интересы эффективно отстаивать. Противостояния с НАТО не случится в принципе. Наши вооруженные конфликты – это войны в странах третьего мира, это миротворческие операции. Здесь Россия достаточно хорошо вооружена и оснащена, чтобы эти задачи успешно выполнять», - заключил эксперт.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН обозначил главную проблему России в международной и военной сфере.
«Если Россия потеряет статус сверхдержавы, она просто исчезнет с карты земли. Вы видите, в каком мире мы живем. Сверхдержава – это единство трех компонентов: духовности, которая предлагается в качестве проекта этому миру, экономический потенциал, который позволяет быть независимой от других держав; третья – военная сила. С теми или иными погрешностями такими качествами обладают США, Китай, Россия. Нам нужно решать вопрос об ответственности должностных лиц за выполнение их должностных обязательств, причем ответственности жесткой. Вот тогда мы сохраним статус сверхдержавы», - считает Сивков.
Ранее сообщалось, что новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами. Об этом сообщили в «Ростехе». Отмечается, что боеприпас позволит повысить живучесть бронетехники на поле боля, пишет РИА ФАН.
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