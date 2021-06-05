Путин: Россия есть, была и будет, с этим надо смириться

Президент России считает, что не Кремль привел российско-американские отношения в нынешнее состояние.

«Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Ведь мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям… Этих шагов достаточно», - цитирует Путина РИА Новости.

Путин выразил надежду на то, что запланированная на 16 июня встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве состоится в конструктивном ключе.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее НСН сообщала, что президент и бизнес разошлись в оценках ситуации в стране. Две главные проблемы российской экономики назвал президент Владимир Путин в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это - рынок труда и инфляция. Взгляд на ситуацию с «колокольни» предпринимателей несколько отличается от президентского. Уместно вспомнить заявление владелицы семейных кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой, прозвучавшее днем ранее:

«Основной запрос предпринимателей - это прибыльность и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо.Однако эти запросы не учтены ни в одной из существующих стратегий развития», - посетовала бизнес-леди.

