В НАТО поприветствовали встречу Путина и Байдена

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена отвечающей интересам Альянса. Об этом он заявил, выступая на саммите НАТО в Брюсселе. Также Столтенберг выразил надежду, что президенты России и США обсудят вопросы контроля над вооружениями.

«Я приветствую, что Байден после встречи с лидерами НАТО проведет встречу с президентом Путиным. Встреча между двумя президентами соответствует двойственному подходу НАТО к России, нам необходимо сдерживание и оборона, но также и диалог», - приводят слова Байдена РИА Новости.

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня. Встреча пройдет в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал совет российскому президенту перед встречей с Байденом. Также он напомнил о неудачном опыте встреч бывшего президента Михаила Горбачева с главами США, приведшим к распаду СССР.

