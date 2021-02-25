Обнулим НАТО? В России оценили шансы столкновения с альянсом

Европейские стереотипы о российском оружии устарели. Как пишет французский новостной сайт Atlantico, который цитирует портал «Иносми», в Европе распространены представления «о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». Между тем экспертов, по данным издания, поражает высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики, который был разработан в России за последнее десятилетие».

Военный историк Евгений Норин в эфире НСН рассказал, есть ли у России преимущество перед НАТО в вооружениях.

«НАТО – это более богатый альянс. Причем с очень высоким уровнем научно-технического и военно-технического сотрудничества. Поэтому НАТО имеет преимущество по количеству и качеству вооружений. Но вооружения – это инструмент, чтобы армия могла выполнять свои задачи. С этой точки зрения у России все не так уж плохо с техническим оснащением. Оно позволяет российской армии выполнять ее актуальные задачи», - отметил Норин.