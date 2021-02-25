Обнулим НАТО? В России оценили шансы столкновения с альянсом
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН рассказал, есть ли у России преимущество перед НАТО в вооружениях.
Европейские стереотипы о российском оружии устарели. Как пишет французский новостной сайт Atlantico, который цитирует портал «Иносми», в Европе распространены представления «о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». Между тем экспертов, по данным издания, поражает высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики, который был разработан в России за последнее десятилетие».
Военный историк Евгений Норин в эфире НСН рассказал, есть ли у России преимущество перед НАТО в вооружениях.
«НАТО – это более богатый альянс. Причем с очень высоким уровнем научно-технического и военно-технического сотрудничества. Поэтому НАТО имеет преимущество по количеству и качеству вооружений. Но вооружения – это инструмент, чтобы армия могла выполнять свои задачи. С этой точки зрения у России все не так уж плохо с техническим оснащением. Оно позволяет российской армии выполнять ее актуальные задачи», - отметил Норин.
По его словам, России не грозит прямой конфликт с НАТО.
«Во-первых, это ядерный арсенал, который архинадежно страхует Россию от любых попыток прямой агрессии против нее. Мы однозначно можем утверждать, что вторжение НАТО в Россию не состоится, поскольку оно закончится обнулением этих стран. Во-вторых, Россия имеет определенные интересы в мире, и наличное вооружение позволяет эти интересы эффективно отстаивать. Да, у нас нет своего серийного истребителя пятого поколения. Это очень плохо и в перспективе может создать определенные проблемы. Но у нас есть авиация, достаточно дееспособная, чтобы переломить ход боевых действий в нужной горячей точке - например, в Сирии. У нас достаточно эффективный военный организм, который позволяет управиться с теми противниками, с которыми предстоит реально столкнуться на поле боя. Противостояния с НАТО не случится в принципе. Наши вооруженные конфликты – это войны в странах третьего мира, это миротворческие операции. Здесь Россия достаточно хорошо вооружена и оснащена, чтобы эти задачи успешно выполнять», - заключил эксперт.
Ранее Евгений Норин в эфире НСН рассказал, какие страны могут пошатнуть международную безопасность в 2021 году.
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