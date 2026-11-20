«Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку, и, надеюсь, Зеленский тоже. Я думаю, что он этого хочет», - процитировала она Трампа.

Ранее лидер США указал, что РФ способна проводить на Украине более жесткие военные действия, но предпочитает не использовать все имеющиеся возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

