Трамп надеется, что Зеленский хочет заключить соглашение по Украине
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта, сообщила в соцсети Х журналистка телеканала Fox News Айша Хасни.
«Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку, и, надеюсь, Зеленский тоже. Я думаю, что он этого хочет», - процитировала она Трампа.
Ранее лидер США указал, что РФ способна проводить на Украине более жесткие военные действия, но предпочитает не использовать все имеющиеся возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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