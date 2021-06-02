Минобороны РФ уличило НАТО в поставках оружия Украине под прикрытием манёвров
Северо-атлантический альянс намерен передать Украине современное вооружение и боеприпасы под предлогом проведения совместных учений Sea Breeze. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что настоящие рамки военной составляющей данных манёвров выходят далеко за границы украинского участка черноморской акватории, хотя и носят статус морских.
Конашенков, в частности, отметил, что в ходе учений будет на практике отрабатываться взаимодействие подразделений спецназначения разных стран, входящих в НАТО.
Среди заявленных боевых практик также значатся десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолётов, в том числе в ночное время.
По словам представителя Минобороны, вооружение и материальное имущество под прикрытием учений передадут украинским вооружённым силам и националистическим формированиям, которые располагаются на границе самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, передаёт RT.
Совместные учения Украины НАТО пройдут с 28 июня по 10 июля.
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