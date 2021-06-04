В России создали ослепляющий боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами. Об этом сообщили в «Ростехе».
Отмечается, что боеприпас позволит повысить живучесть бронетехники на поле боля, пишет РИА ФАН.
Также известно, что впервые изделие будет продемонстрировано военным на форуме «Армия-2021№, а все испытания завершатся в этом году.
В «Ростехе» подчеркнули, что боеприпас может применяться в оборонительных целях в любых климатических условиях, новинка будет востребована на экспортных рынках.
Ранее сообщалось, что 20 воинских частей и соединений Вооруженных сил РФ появятся в Западном военном округе для «противостояния НАТО». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
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