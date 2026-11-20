«Путин был крайне возмущен [президентом Украины Владимиром] Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал», — сказал глава Белого дома.

Как указал корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес, президент США также сообщил, что его беседа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была в основном посвящена Украине.

До этого президент РФ пообещал ответ на удары по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

