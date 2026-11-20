Трамп заявил, что понимает реакцию Путина из-за атаки на Крымский мост
Американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что понимает возмущение президента России Владимира Путина из-за ударов Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту.
«Путин был крайне возмущен [президентом Украины Владимиром] Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал», — сказал глава Белого дома.
Как указал корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес, президент США также сообщил, что его беседа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была в основном посвящена Украине.
До этого президент РФ пообещал ответ на удары по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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