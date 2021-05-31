Война с НАТО уже летом? Шойгу усиливает войска у западных границ

Он отмел предположения, что усиление Вооруженных сил в Западном военном округе нужны исключительно как инструмент давления на страны НАТО.

«Какой же это инструмент давления? Это не инструмент давления, это непосредственная подготовка к войне. Если бы речь шла просто о давлении на страны Запада, они разговоры бы разговаривали, как-то пытались бы угрожать, а здесь речь идет о вполне конкретных вещах», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

На вопрос, каким будет характер будущей войны – оборонительным или наступательным – Фельгенгауэр ушел от серьезного ответа.

«Россия всегда ведет только оборонительные и справедливые войны. Уже 500 лет только такие. И за эти 500 лет ее территория увеличилась в 50 раз», - сыронизировал он.

В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с Фельгенгауэром насчет подготовки к войне, заявив, что усиление Вооруженных сил у западных границ России необходимо исключительно, чтобы адекватно противостоять военному потенциалу Североатлантического Альянса.

«НАТО на постоянной основе разворачивает там достаточно крупные группировки, и в этих условиях нужно сделать равноценную по мощи группировку, противостоящую войскам НАТО. Это означает, что мы создаем адекватный военный потенциал на наших западных границах для компенсации западного потенциала. А там война не война… Если будет война, будем перебрасывать войска из других регионов», - пояснил специалист.