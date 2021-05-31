Война с НАТО уже летом? Шойгу усиливает войска у западных границ
Военные эксперты спорят, зачем России новые воинские части и соединения в Западном военном округе.
20 воинских частей и соединений Вооруженных сил РФ появятся в Западном военном округе для «противостояния НАТО», заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» однозначно ответил на вопрос, зачем оборонному министерству понадобились новые войска у западных границ.
«Как зачем? К войне готовимся. С Западом и НАТО. Конечно, это реально, об этом все говорят. В основном ходят разговоры насчет Калининградской области. Там разворачивается новая дивизия, усиливается группировка войск. То, что дело идет к войне, это и так ясно. Просто, каким будет ее уровень, пока не понятно. Наверное, она начнется этим летом, хотя, может быть, я ошибаюсь. Не мне это решать», - заявил Фельгенгауэр.
Он отмел предположения, что усиление Вооруженных сил в Западном военном округе нужны исключительно как инструмент давления на страны НАТО.
«Какой же это инструмент давления? Это не инструмент давления, это непосредственная подготовка к войне. Если бы речь шла просто о давлении на страны Запада, они разговоры бы разговаривали, как-то пытались бы угрожать, а здесь речь идет о вполне конкретных вещах», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
На вопрос, каким будет характер будущей войны – оборонительным или наступательным – Фельгенгауэр ушел от серьезного ответа.
«Россия всегда ведет только оборонительные и справедливые войны. Уже 500 лет только такие. И за эти 500 лет ее территория увеличилась в 50 раз», - сыронизировал он.
В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не согласился с Фельгенгауэром насчет подготовки к войне, заявив, что усиление Вооруженных сил у западных границ России необходимо исключительно, чтобы адекватно противостоять военному потенциалу Североатлантического Альянса.
«НАТО на постоянной основе разворачивает там достаточно крупные группировки, и в этих условиях нужно сделать равноценную по мощи группировку, противостоящую войскам НАТО. Это означает, что мы создаем адекватный военный потенциал на наших западных границах для компенсации западного потенциала. А там война не война… Если будет война, будем перебрасывать войска из других регионов», - пояснил специалист.
Сивков предположил, о каких именно воинских частях и соединениях может идти речь.
«Сейчас в Западном военном округе, судя по информации, находящейся в открытом доступе, всего четыре дивизии. Поэтому, скорее всего, речь пойдет о создании двух дополнительных дивизий – одной танковой и второй мотострелковой. Это мои предположения, не более. Официальной информацией я не владею. Вполне вероятно, речь идет о соединениях и воинских частях категории батальон-полк-дивизион. Например, речь может идти об отдельных полках или бригадах. Это могут быть артиллерийские бригады, бригады, полки и дивизионы зенитно-ракетных войск, полки истребительно-бомбардировочной авиации, полки и дивизионы РЭБ (войск радиоэлектронной борьбы – прим. НСН). На мой взгляд, это наиболее вероятные формирования, которые позволят радикально повысить потенциал наших войск на западном направлении, учитывая наращивание военной напряженности в этом регионе», - заявил Сивков.
Ранее Шойгу заявил, что в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей до конца года. Министр отметил, что эти подразделения будут получать современное оружие и военную технику.
«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», - заявил Шойгу.
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