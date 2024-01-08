Нарастить «мышцы»: Военные назвали условие взятия Россией Одессы
Одессу называют русским городом. Чтобы взять этот важный порт, России необходимо нарастить военную группировку и быть готовой к вмешательству в конфликт Европы.
Одесса и Николаев — русские города, которые необходимо освободить, исправив ошибку с их принадлежностью Украине. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Этот призыв Пушилин публично повторяет с июля 2022 года, когда озвучил его во время визита в белорусский Брест.
Россия в текущем году может перейти в наступление, сообщает телеканал Sky News.
В его прогнозе говорится, что Москва может взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Признаки усталости западных стран от конфликта вокруг Украины могут привести к тому, что российский лидер Владимир Путин прикажет начать наступление. Телеканал отмечает, что недавно глава государства назвал Одессу «русским городом», что может говорить о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.
Действительно, президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря 2023 года назвал Одессу российским городом.
«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», - указал глава государства.
По его словам, Украина не имеет никакого отношения к юго-востоку страны.
И также Путин заявил, что улучшается ситуация с обеспечением дронами российских военных в зоне спецоперации на Украине.
По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев и «многие другие временно оккупированные» города являются русскими.
«Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», - пояснил зампредседатель Совбеза РФ.
Медведев также добавил, что целью спецоперации остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего руководства Украины от идеологии неонацизма. Несмотря на то, что смещение правящего бандеровского режима явно не декларируется, это важнейшая и неизбежная цель, сообщает агентство, ссылаясь на зампредседателя Совбеза РФ.
Одесса - это развитый морской порт, при этом население города преимущественно русское, поэтому город так важен для России. Кроме того, напомнил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в интервью НСН, Одесса обеспечит коридор к Приднестровью, который «жизненно важен» для его жителей.
«Естественно нам необходим коридор к Приднестровью, потому что большинство там живущих – граждане РФ, наши соотечественники, которые сегодня находятся в изоляции и у них могут появиться проблемы. Это жизненно важный коридор, необходимо, чтобы он был и обеспечил безопасность проживающих там граждан», - заключил собеседник НСН.
Для взятия Одессы российским войскам нужно создать трехкратное численное превосходство над Украиной, сказал в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. При этом он допустил, что в случае переломного момента в спецоперации в пользу России, в конфликт может вмешаться Европа.
«У всех давно мысль взять Одессу и побережье Черного моря, и тогда бы все пошли на поклон. Это стратегически очень выгодно для России, это трудновыполнимая задача, но выполнимая. Во-первых, нужно создать группировку, превосходящую противника хотя бы один к трем, а мы пока воюем один к одному. Во-вторых, нужно новое оружие, особенно бронетанковое, средства ПВО и хорошая поддержка с воздуха. Тогда можно будет вести наступательные действия. Однако, это будет непросто, нужно много усилий, чтобы захватить приморские районы. Время покажет, особенно на фоне оснащения Украины большим количеством танков, противотанкового вооружения, от этого будет много зависеть», - сказал Стаськов.
Он также допустил, что в случае переломного момента в спецоперации в пользу России, в конфликт может вмешаться Европа. В этом смысле обратил внимание на то, как вооружается и готовится армия Польши. Но в таком случае, считает Стаськов, это будет уже близко к мировой войне с применением ядерного оружия.
Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла эту идею, предложив определиться, на каком топливе объединенная армия ЕС будет ездить и летать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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