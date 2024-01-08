Нарастить «мышцы»: Военные назвали условие взятия Россией Одессы

Этот призыв Пушилин публично повторяет с июля 2022 года, когда озвучил его во время визита в белорусский Брест.



Россия в текущем году может перейти в наступление, сообщает телеканал Sky News.



В его прогнозе говорится, что Москва может взять Одессу и все черноморское побережье Украины. Признаки усталости западных стран от конфликта вокруг Украины могут привести к тому, что российский лидер Владимир Путин прикажет начать наступление. Телеканал отмечает, что недавно глава государства назвал Одессу «русским городом», что может говорить о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.

Действительно, президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции 14 декабря 2023 года назвал Одессу российским городом.



«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», - указал глава государства.

По его словам, Украина не имеет никакого отношения к юго-востоку страны.