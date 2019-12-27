«Русское Причерноморье». Путин объявил Зеленскому «момент истины»

Цитата президента России Владимира Путина на пресс-конференции об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко.

По мнению градоначальника, «прекрасное и далекое от московских болот» Причерноморье — «культурно украинский» регион, а на высказывание российского президента должны были отреагировать в Киеве.

«Трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение», — цитирует городского главу его пресс-служба.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заметил, что российский президент подобными высказываниями в сложное положение, прежде всего, поставил Владимира Зеленского.