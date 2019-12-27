«Русское Причерноморье». Путин объявил Зеленскому «момент истины»
Политолог Олег Соскин в беседе с НСН отметил, что позиция мэра Херсона могла быть подсказаны как сторонниками Зеленского, так и его оппонентами.
Цитата президента России Владимира Путина на пресс-конференции об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко.
По мнению градоначальника, «прекрасное и далекое от московских болот» Причерноморье — «культурно украинский» регион, а на высказывание российского президента должны были отреагировать в Киеве.
«Трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение», — цитирует городского главу его пресс-служба.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заметил, что российский президент подобными высказываниями в сложное положение, прежде всего, поставил Владимира Зеленского.
«Процесс можно рассматривать двояко, но несомненно одно: слова президента породили бурную реакцию. Но обращу внимание, что мэр Херсона выдал не спонтанную реакцию, сразу же по итогам пресс-конференции. Прошло больше недели. Таким образом, чиновник, видимо, сформулировал позицию. Но вопрос – чью? Это позиция Зеленского и его группы, озвученная Николаенко? Или сил, открыто противостоящих президенту Украины», - засомневался эксперт.
Олег Соскин не исключил, что большие морские города, исключая Одессу, поддержат Николаенко и Зеленского. Если же это была позиция противостоящих Зеленскому сил, то президент Украины должен попытаться дезавуировать эти слова. Но он не может этого сделать по политическим причинам.
«Если Зеленский поддержит Путина, то нарушит конституцию и фактически станет коллаборантом. Президент России создал для Зеленского ситуацию, которую разведчики называют "моментом истины", когда должны проявиться какие-то скрытые мотивы. А Путин ведь разведчик. Будем ждать, когда эти мотивы проявятся», — заключил собеседник НСН.
«В СМЕРШЕ это называли момент истины. Интересно, специально Путин создал трудную ситуацию для Зеленского?»
Напомним, на большой пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что Причерноморье является исконно русской территорией, которая не имела никакого отношения к Украине, и была передана ей в ходе создания Советского Союза.
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