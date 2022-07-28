В Кремле ответили на призыв Пушилина «освобождать русские города» на Украине
Кремль поддерживает настрой на то, что Украину необходимо избавить от «всевозможных проявлений неонацистских настроений». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине, подчеркнув, что «пришло время освобождать русские города». В их числе политик назвал Киев, Чернигов, Одессу, Днепропетровск, Харьков, пишет Свободная пресса.
Комментируя слова главы ДНР, Песков заявил, что власти РФ поддерживают такой настрой. Представитель Кремля отметил необходимость принять меры, «которые и принимаются в русле специальной военной операции», для защиты жителей республик Донбасса.
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