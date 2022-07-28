В Кремле ответили на призыв Пушилина «освобождать русские города» на Украине

Кремль поддерживает настрой на то, что Украину необходимо избавить от «всевозможных проявлений неонацистских настроений». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Глава ДНР Пушилин: Настало время освобождать русские города

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал расширить зону спецоперации на Украине, подчеркнув, что «пришло время освобождать русские города». В их числе политик назвал Киев, Чернигов, Одессу, Днепропетровск, Харьков, пишет Свободная пресса.

Комментируя слова главы ДНР, Песков заявил, что власти РФ поддерживают такой настрой. Представитель Кремля отметил необходимость принять меры, «которые и принимаются в русле специальной военной операции», для защиты жителей республик Донбасса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияДенис ПушилинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры