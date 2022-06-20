Мэр Одессы заявил о беспокойстве из-за роста «ненависти ко всему русскому»

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил обеспокоенность ростом «ненависти ко всему русскому» в городе. Об этом чиновник заявил в беседе с газетой The New York Times.

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Градоначальник отметил, что Одесса — «многокультурная столица Украины», пишет Газета.ру.

«Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — подчеркнул Труханов.

The New York Times указывает, что на мэра давят желающие переименовать улицу Пушкина рядом с городской администрацией. По словам самого Труханова, он «не поддержал бы» эту инициативу, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Одесса
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