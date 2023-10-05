Путин назвал Одессу «русским, но чуть-чуть еврейским» городом

В разговоре и об Одессе в частности, и об Украине в целом глава государства не мог не коснуться одной из самых важных тем мировой повестки — спецоперации России на Украине. Так, по словам Путина, потери украинской армии в ходе контрнаступления составили 90 тысяч человек. В свою очередь Россия на фоне текущих событий вдвое увеличила расходы на оборону и безопасность.

Затронул российский лидер и тему отношений с Западом. Он напомнил, что Россия могла стать членом НАТО, однако в альянсе дали понять, что не нуждаются в членстве России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

