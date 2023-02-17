Власти Крыма призвали освободить Одессу в рамках СВО

«Одесса — русский город, основанный нашими предками. К нему Украина не имеет никакого отношения. Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем», - отметил Константинов.

Политик подчеркнул, что одесситы живут в страхе и под гнётом издевательств тех, кто устроил «теракт» в Доме профсоюзов.

Ранее советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале сообщал, что в Киеве опасаются расширения спецоперации России на Одессу и Одесскую область. По его словам, этот вопрос сегодня обсуждается на разных уровнях, включая Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он рассказал, что также речь идет о возможном выходе на границы с непризнанным Приднестровьем.

