Пушилин назвал Одессу и Николаев русскими городами и призвал освободить их

Как напомнил политик, Одесса была основана по повелению императрицы Екатерины Второй, а земли Николаевской области отбили у Крымского ханства в ходе русско-турецких войн, пишет Ura.ru.

Пушилин задал риторический вопрос, русские ли это города. Глава ДНР указал, что президент Владимир Путин четко заявил об этом, отмечает РЕН ТВ.

«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение», — подчеркнул Пушилин.

