Глава ДНР Пушилин: Настало время освобождать русские города
Пришло время освобождать русские города - Киев, Чернигов, Днепропетровск, Харьков, Полтаву и Одессу. Об этом заявил в среду, 27 июля в белорусском Бресте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Всех русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели. Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми», — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.
Пушилин также напомнил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления Русского Солдата.
Ранее Пушилин объявил о блокировке Google в ДНР.
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