Глава ДНР Пушилин: Настало время освобождать русские города

Пришло время освобождать русские города - Киев, Чернигов, Днепропетровск, Харьков, Полтаву и Одессу. Об этом заявил в среду, 27 июля в белорусском Бресте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Всех русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели. Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми», — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.