Глава ДНР Пушилин: Настало время освобождать русские города

Пришло время освобождать русские города - Киев, Чернигов, Днепропетровск, Харьков, Полтаву и Одессу. Об этом заявил в среду, 27 июля в белорусском Бресте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Всех русских роднят с защитниками Брестской крепости стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели. Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми», — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил о переброске подразделений на Донецкое направление

Пушилин также напомнил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления Русского Солдата.

Ранее Пушилин объявил о блокировке Google в ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияДНРУкраинаДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры