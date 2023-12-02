Мобилизованные или контрактники? Эксперты спорят о комплектовании российской армии
В России увеличивают предельную численность армии и спорят о необходимости мобилизации.
Предельная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 170 тысяч — до миллиона 320 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Также в министерстве указали, что проведения мобилизации не предусмотрено.
Ранее, 1 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что на военную службу с 1 января по 1 декабря было принято более 452 тысяч человек в интересах объединенной группировки войск.
Он отметил системный подход руководства ряда субъектов, в частности, Москвы, Севастополя и Чечни, к доукомплектованию контрактниками группировки войск.
Еще раньше, 8 ноября, Медведев заявил, что на контрактную службу в 2023 году приняли около 410 тысяч человек, сообщило агентство РИА Новости.
Политик подчеркнул, что работа по привлечению контрактников продолжится и в 2024 году. Он добавил, что число военнослужащих, готовых защищать Россию, неуклонно растет, оттока не наблюдается.
В Генеральном штабе нет планов по дополнительной мобилизации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. В перечень вошли ВИЧ, гепатиты C и B, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, эпилепсия, а также перенесенные инсульты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Необходимости в мобилизованных и призывниках для участия в специальной военной операции нет, так как в армии России постоянно увеличивается количество контрактников. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».
Как отметил Картаполов, в Вооруженных силах РФ каждый призыв снижается число срочников. Комплектование армии идет в первую очередь за счет бойцов, подписавших контракты на военную службу.
«Но при этом заменить всех мобилизованных контрактниками пока что невозможно — есть ведь и другие части, соединения, в том числе не задействованные в СВО ни напрямую, ни косвенно, но при этом обеспечивающие защиту нашего государства», — подчеркнул парламентарий.
Как указал депутат, эти структуры так же необходимо комплектовать. По словам Картаполова, полностью переводить ВС РФ на контрактную систему нецелесообразно, стране нужен «какой-то мобилизационный резерв». При этом парламентарий допустил, что соотношение срочников и контрактников будет варьироваться в различных родах войск.
В Приамурье во время встречи с жителями города Благовещенск и поселка Прогресс член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что мобилизация России не нужна. Об этом говорится на партийном ресурсе в сети «ВКонтакте».
«Идет упор на контрактников: создаются такие условия, чтобы люди сами шли и достойно выполняли свой воинский долг. И этот процесс идет – не без огрехов, но это получается. А когда мне начинают говорить, что, мол, давайте еще людей мобилизуем и сделаем ротацию, я отвечаю: а здесь кто будет работать? То есть нам нужно оторвать еще около полумиллиона мужиков, оголить все производства, а потом думать: как обеспечить их всем необходимым, ведь оборонно-промышленный комплекс одномоментно столько оружия, снаряжения, одежды, техники, боеприпасов просто не даст», - отметил парламентарий.
Накануне Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой спрогнозировал новую волну мобилизации в России в случае наступления ВС России в зоне СВО. Об этом эксперт заявил NEWS.ru.
«В случае начала наступления ВС России в зоне СВО вероятность новой мобилизации, конечно, высока, предположу. Но не исключаю, что вопрос о масштабной наступательной операции ВС РФ именно сейчас не стоит, пока необходимо подготовиться», — считает эксперт.
По его мнению, эта подготовка может занять не менее трех месяцев, а, значит, наступления не стоит ждать ранее весны 2024 года.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что главной проблемой увеличения численности российской армии является отсутствие подготовленных офицеров.
«Где брать офицерский корпус? В результате реформ Сердюкова (бывшего министра обороны России – прим. НСН) было сокращено много военных училищ, было более 200, а стало 65. Солдат-то можно набрать, но где взять офицеров? Если только призвать тех, кто в запасе находится. Оружие сделают, оборонка работает, а вот с людьми есть небольшая проблема», - сказал Калмыков.
Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к 2 годам и 9 месяцам колонии-поселения за отказ отправляться на службу, напоминает RT.
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