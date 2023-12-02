Мобилизованные или контрактники? Эксперты спорят о комплектовании российской армии

Отмечается, что существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Также в министерстве указали, что проведения мобилизации не предусмотрено.



Ранее, 1 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что на военную службу с 1 января по 1 декабря было принято более 452 тысяч человек в интересах объединенной группировки войск.

Он отметил системный подход руководства ряда субъектов, в частности, Москвы, Севастополя и Чечни, к доукомплектованию контрактниками группировки войск.