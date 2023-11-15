Собянин заявил, что Москва досрочно выполнила план по набору контрактников

По его словам, всего с начала спецоперации из Москвы на службу по контракту отправились порядка 47 тысяч человек.

«Таким образом, мы досрочно выполнили задачу Министерства обороны на этот год», - написал Собянин.

Градоначальник напомнил, что записаться на службу, оформить документы и пройти медосмотр можно в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, который расположен в Москве на улице Яблочкова.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявили, что на контрактную службу в 2023 году приняли около 410 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».