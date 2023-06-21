«Темное дело»: Осужденных смогут призывать на службу в рамках мобилизации
Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности заключать контракт на службу в армии гражданам, имеющим судимость. Такое решение эксперты сочли спорным.
Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности заключать контракт на службу в армии гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Такой порядок распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени.
Мнения по поводу целесообразности принятия такого закона разделились. Так, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН заявил, что принять осужденных на службу могут уже сейчас в интересах Минобороны и ЧВК «Вагнер». Прохватилов полностью поддержал такую практику.
«В текущей ситуации могут принять на службу осужденных, если это нужно группе «Вагнер» или Минобороны. Кого угодно могут принять, если это в интересах победы. За всю историю человечества масса случаев, когда бывшие преступники прекрасно себя показывали. Среди героев Донбасса, легендарных ополченцев не так мало людей с криминальным прошлым, которые приняли решение защищать Донбасс, Крым и совершили героические подвиги. Прошлое человека не должно виснуть на нем гирей», - отметил Прохватилов.
С другой стороны, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в беседе с НСН напомнила, что никаких критериев, по которым можно призывать осужденных на службу, нет, как и дополнительного контроля за такими военными, что чревато последствиями.
«По поводу судимости, это дело темное. Потому что никаких критериев нет. Когда человек поступает на контракт, ему проводят медицинскую комиссию, там есть психиатр и психолог. Но кому из мобилизованных или заключенных тестирование проводили? На практике все по-другому. Особый контроль за осужденными не предусмотрен. А как контролировать? Сделать маленький ФСИН во всех частях? Потом будут разбираться, почему расстрелы и убийства», - объяснила она.
Также она отметила, что призывать ограниченно годных раньше могли только в военное время, в период прошедшей в стране мобилизации по этому пункту встречались нарушения.
«Ограниченно годные – это люди, которые не годны в мирное время и ограниченно годны в военное время. Когда начали таких людей в рамках мобилизации призывать, мы напомнили, что военное положение не было объявлено. Тут ничего нового. Если это касается мирного времени, то это другой вопрос, и это категорически неправильно», - заключила она.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал количество преступлений, которые совершили бывшие осужденные из числа бойцов группы. По его словам, завершившие контракт с «Вагнером» бывшие заключенные совершили 83 преступления.
«Это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», - уточнил бизнесмен.
В марте он говорил, что более 5 тысяч бывших заключенных, подписавших контракт с частной военной компанией «Вагнер» и прошедших службу в зоне специальной военной операции (СВО), были помилованы. По мнению Пригожина, преступность в России «удалось снизить в 10 раз» благодаря ЧВК. Позже он говорил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен.
Подобные решения Госдумы традиционно поднимают в информационном пространстве тему мобилизации и военного положения.
13 июня президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. Глава государства также отметил, что Россия может создать «санитарную зону» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся. На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Также Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что сегодня нет необходимости проведения мобилизации в стране.
«В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня», - объяснил он.
Глава государства отметил, что потери участвующих в контрнаступлении подразделений ВСУ в десять раз превышают российские. Также Путин заявил об уничтожении до трети от общего числа поставленной Киеву западной военной техники.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заверил, что сегодня необходимости в новой волне мобилизации нет.
Со своей стороны, врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в освобождении республики в основном задействованы контрактники и добровольцы, о новых волнах мобилизации речь не идет.
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что главной проблемой увеличения численности российской армии является отсутствие подготовленных офицеров.
«Где брать офицерский корпус? В результате реформ Сердюкова (бывшего министра обороны России – прим. НСН) было сокращено много военных училищ, было более 200, а стало 65. Солдат-то можно набрать, но где взять офицеров? Если только призвать тех, кто в запасе находится. Оружие сделают, оборонка работает, а вот с людьми есть небольшая проблема», - сказал Калмыков.
По его словам, за полгода-год можно возродить военные училища, которые будут готовить «современных» офицеров.
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