«Темное дело»: Осужденных смогут призывать на службу в рамках мобилизации

С другой стороны, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в беседе с НСН напомнила, что никаких критериев, по которым можно призывать осужденных на службу, нет, как и дополнительного контроля за такими военными, что чревато последствиями.

«По поводу судимости, это дело темное. Потому что никаких критериев нет. Когда человек поступает на контракт, ему проводят медицинскую комиссию, там есть психиатр и психолог. Но кому из мобилизованных или заключенных тестирование проводили? На практике все по-другому. Особый контроль за осужденными не предусмотрен. А как контролировать? Сделать маленький ФСИН во всех частях? Потом будут разбираться, почему расстрелы и убийства», - объяснила она.

Также она отметила, что призывать ограниченно годных раньше могли только в военное время, в период прошедшей в стране мобилизации по этому пункту встречались нарушения.

«Ограниченно годные – это люди, которые не годны в мирное время и ограниченно годны в военное время. Когда начали таких людей в рамках мобилизации призывать, мы напомнили, что военное положение не было объявлено. Тут ничего нового. Если это касается мирного времени, то это другой вопрос, и это категорически неправильно», - заключила она.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал количество преступлений, которые совершили бывшие осужденные из числа бойцов группы. По его словам, завершившие контракт с «Вагнером» бывшие заключенные совершили 83 преступления.

«Это 0,25 % от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», - уточнил бизнесмен.