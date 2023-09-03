«В интересах победы». В России раскрыли проблемы подготовки контрактников и мобилизованных
Для успешных военных действий нужны подготовленные военные – офицеры и рядовые. В России поспорили, как повысить качество их подготовки.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по доукомплектованию ВС РФ военными контрактниками на Сахалине рассказал, что около 280 тысяч человек поступили на контрактную службу в Вооруженные силы РФ с 1 января 2023 года. Часть из них — это те, кто пребывает в запасе, часть из них - добровольцы, прочие категории, отметил зампред. Видео с заседания он разместил в своем Telegram-канале в 78 годовщину Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что главной проблемой увеличения численности российской армии является отсутствие подготовленных офицеров.
«Где брать офицерский корпус? В результате реформ Сердюкова (бывшего министра обороны России – прим. НСН) было сокращено много военных училищ, было более 200, а стало 65. Солдат-то можно набрать, но где взять офицеров? Если только призвать тех, кто в запасе находится. Оружие сделают, оборонка работает, а вот с людьми есть небольшая проблема», - сказал Калмыков.
По его словам, за полгода-год можно возродить военные училища, которые будут готовить «современных» офицеров.
Более радикальную позицию занимает военный корреспондент Юрий Котенок. Он призывает наладить систему подготовки мобрезерва, переведя общество на «военные рельсы».
«В воюющих соединениях и частях - большой некомплект. Вопрос - кем заполнять бреши? Ведь нужны подготовленные кадры, умеюшие воевать: и обороняться, и наступать, обслуживать сложнейшую технику. Как никогда необходммо функционирование системы тотальной подготовки мобрезерва. Не только зазывание добровольцев "длинным рублем" по стране, но переход общества в целом на военные рельсы», – призывает он в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев не видит поводов для крайних решений. Он хаявил о планомерной работе с контрактниками и отсутствием необходимости проводить всеобщую мобилизацию в своем Telegram-канале. Парламентарий также отметил, что армия активно готовит стратегические резервы.
«Нам сегодня не надо объявлять всеобщую мобилизацию, мы работаем, набирая контрактников, готовим стратегические резервы, где-то уже подготовили, они пошли в бой, новые резервы будут формироваться на тех же полигонах, никто не мешает это делать», - написал политик.
Для пополнения армии Госдума приняла в третьем чтении закон о возможности заключать контракт на службу в армии гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Такой порядок распространяется на периоды мобилизации, военного положения. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН заявил, что принять осужденных на службу могут уже сейчас в интересах Минобороны.
«Кого угодно могут принять, если это в интересах победы. За всю историю человечества масса случаев, когда бывшие преступники прекрасно себя показывали. Среди героев Донбасса, легендарных ополченцев не так мало людей с криминальным прошлым, которые приняли решение защищать Донбасс, Крым и совершили героические подвиги. Прошлое человека не должно виснуть на нем гирей», - отметил Прохватилов.
13 июня президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. Глава государства также отметил, что Россия может создать «санитарную зону» на территории Украины, если обстрелы российских территорий не прекратятся. На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что сегодня нет необходимости проведения мобилизации в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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