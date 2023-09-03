«В интересах победы». В России раскрыли проблемы подготовки контрактников и мобилизованных

Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что главной проблемой увеличения численности российской армии является отсутствие подготовленных офицеров.

«Где брать офицерский корпус? В результате реформ Сердюкова (бывшего министра обороны России – прим. НСН) было сокращено много военных училищ, было более 200, а стало 65. Солдат-то можно набрать, но где взять офицеров? Если только призвать тех, кто в запасе находится. Оружие сделают, оборонка работает, а вот с людьми есть небольшая проблема», - сказал Калмыков.

По его словам, за полгода-год можно возродить военные училища, которые будут готовить «современных» офицеров.

Более радикальную позицию занимает военный корреспондент Юрий Котенок. Он призывает наладить систему подготовки мобрезерва, переведя общество на «военные рельсы».

«В воюющих соединениях и частях - большой некомплект. Вопрос - кем заполнять бреши? Ведь нужны подготовленные кадры, умеюшие воевать: и обороняться, и наступать, обслуживать сложнейшую технику. Как никогда необходммо функционирование системы тотальной подготовки мобрезерва. Не только зазывание добровольцев "длинным рублем" по стране, но переход общества в целом на военные рельсы», – призывает он в своем Telegram-канале.