Депутат Госдумы Гурулев не видит смысла во всеобщей мобилизации

В России на сегодняшний день нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию, армия активно готовит стратегические резервы. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Андрей Гурулев.

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«Нам сегодня не надо объявлять всеобщую мобилизацию, мы работаем, набирая контрактников, готовим стратегические резервы, где-то уже подготовили, они пошли в бой, новые резервы будут формироваться на тех же полигонах, никто не мешает это делать», - написал политик.

Он добавил, что текущая схема стала «наработанной» и «накатанной», будет использоваться и в будущем.

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ФОТО: РИА Новости
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