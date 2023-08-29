Депутат Госдумы Гурулев не видит смысла во всеобщей мобилизации
29 августа 202313:08
В России на сегодняшний день нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию, армия активно готовит стратегические резервы. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Андрей Гурулев.
«Нам сегодня не надо объявлять всеобщую мобилизацию, мы работаем, набирая контрактников, готовим стратегические резервы, где-то уже подготовили, они пошли в бой, новые резервы будут формироваться на тех же полигонах, никто не мешает это делать», - написал политик.
Он добавил, что текущая схема стала «наработанной» и «накатанной», будет использоваться и в будущем.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал самые горячие точки в республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru