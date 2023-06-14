«Срочно набрать два миллиона?»: Путин ответил на призывы провести мобилизацию

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что сегодня нет необходимости проведения мобилизации в стране.

«В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня», - объяснил он.

Глава государства отметил, что потери участвующих в контрнаступлении подразделений ВСУ в десять раз превышают российские. Также Путин заявил об уничтожении до трети от общего числа поставленной Киеву западной военной техники.

Он подчеркнул, что с января в российскую армию набрали более 150 тыс. контрактников.