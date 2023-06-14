«Срочно набрать два миллиона?»: Путин ответил на призывы провести мобилизацию
Глава государства отметил, что в мобилизации сейчас нет необходимости, а также привел данные по набору контрактников. В конце мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал мобилизовать два миллиона человек.
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что сегодня нет необходимости проведения мобилизации в стране.
«В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня», - объяснил он.
Глава государства отметил, что потери участвующих в контрнаступлении подразделений ВСУ в десять раз превышают российские. Также Путин заявил об уничтожении до трети от общего числа поставленной Киеву западной военной техники.
Он подчеркнул, что с января в российскую армию набрали более 150 тыс. контрактников.
«А вместе с добровольцами 156 тыс. человек. А у нас мобилизация была 300 тыс.», - рассказал он.
Путин также подчеркнул, что продолжается работа по набору контрактников. Так, за прошедшую неделю контракты подписали 9,5 тыс. человек.
«В этих условиях министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет», - подытожил он.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заверил, что сегодня необходимости в новой волне мобилизации нет. При этом позже комитет Госдумы по обороне одобрил в первом чтении законопроект о возможности призыва граждан с судимостью в период мобилизации.
Со своей стороны, врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в освобождении республики в основном задействованы контрактники и добровольцы, о новых волнах мобилизации речь не идет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что до 1 июля добровольческие отряды подпишут контракты с военным ведомством, что «повысит их эффективность».
13 июня три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты с Минобороны для работы в зоне спецоперации. 12 июня был подписан первый такой контракт — с отрядом «Ахмат». При этом основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать контракт с ведомством.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН заявил, что Минобороны РФ стремится к единоначалию в рамках СВО и пытается подчинить себе «вагнеровцев», которые могут и отказаться от участия в спецоперации.
«Теоретически это решение Минобороны правильное, но вся ответственность за успех или неуспех боевых действий ложится лично на товарища Шойгу (министр обороны РФ, прим. НСН) и товарища Герасимова (начальник Генерального штаба ВС РФ, прим НСН). Я думаю, что они это понимают. Поможет ли это повысить эффективность боевых действий? Не могу сказать. Последние сообщения с фронтов говорят о том, что наша армия стала воевать лучше. Какой расклад будет, мы увидим в ближайшие недели. Минобороны пытается такими косвенными методами подчинить себе группу «Вагнера», но "вагнеровцы" на это не пойдут. Что будет дальше? Я бы рекомендовал «Вагнеру» сосредоточиться на африканском проекте», - отметил он.
А генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой сказал НСН, что систему сотрудничества Минобороны РФ с добровольцами нужно было ввести еще в начале специальной военной операции на Украине.
«До этого была большая неразбериха. В контрактах будут четко прописаны их права, денежное довольствие, лечение, отпуск и так далее. Это уравняет их с другими военнослужащими Минобороны, в которых соглашения примерно аналогичного содержания. Чтобы навести порядок в этом отношении! Сейчас надеюсь, что с подписанием этих контрактов ситуация нормализуется. «Вагнер» – частная военная компания, которая не хочет ни с кем ни ссориться, ни входить в состав какой-либо силовой структуры. Заявления Евгения Пригожина – это заявления руководителя частной компании. Он вправе делать подобные заявления, и вправе выбирать, где и как он может ее использовать»,- объяснил он.
Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил привести вопрос частных военных компаний «в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом». Путин добавил, что Минобороны уже заключает контракты со всеми желающими. По его словам, только в этом случае участникам СВО могут быть обеспечены все социальные гарантии.
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил НСН, что главной проблемой увеличения численности российской армии является отсутствие подготовленных офицеров.
«Где брать офицерский корпус? В результате реформ Сердюкова (бывшего министра обороны России – прим. НСН) было сокращено много военных училищ, было более 200, а стало 65. Солдат-то можно набрать, но где взять офицеров? Если только призвать тех, кто в запасе находится. Оружие сделают, оборонка работает, а вот с людьми есть небольшая проблема», - сказал Калмыков.
По его словам, за полгода-год можно возродить военные училища, которые будут готовить «современных» офицеров.
В конце мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что необходимо мобилизовать два миллиона человек, чтобы отразить возможную агрессию, направленную против России.
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