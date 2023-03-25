Контрактники и призывники. В России объяснили необходимость увеличения численности ВС РФ

«Успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Второе. СВО (специальная военная операция – прим. НСН) существенно повлияла, поскольку боевая активность армии проверяется в период военных действий. Третье. Наша армия должна стать больше, и параметры её объявлены – это не менее 1,5 млн человек», – сказал Медведев.

Военный эксперт Алексей Леонков также поддержал инициативу Дмитрия Медведева об увеличении численности Российской армии, в том числе за счет контрактных военных. Об этом он заявил в беседе с НСН.