Контрактники и призывники. В России объяснили необходимость увеличения численности ВС РФ
Численность Российской армии необходимо увеличивать, а призывников – обучать военным специальностям, считают военные эксперты в РФ.
Армия смешанного типа, основанная на призыве и контракте, сегодня наиболее соответствует успешной защите России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов.
«Успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная на призыве и на контракте. Второе. СВО (специальная военная операция – прим. НСН) существенно повлияла, поскольку боевая активность армии проверяется в период военных действий. Третье. Наша армия должна стать больше, и параметры её объявлены – это не менее 1,5 млн человек», – сказал Медведев.
Военный эксперт Алексей Леонков также поддержал инициативу Дмитрия Медведева об увеличении численности Российской армии, в том числе за счет контрактных военных. Об этом он заявил в беседе с НСН.
«Год назад говорил, что надо довести контрактную армию сначала до 1,2 миллиона человек, а затем и до двух миллионов. К сожалению, вызовы со стороны Запада растут, страны НАТО увеличивают военные расходы, перераспределяют военные заказы в сторону наступательного вооружения», - сказал Леонков.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.
«Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. Минимум шесть месяцев они должны обучаться. Можно сказать, что все мужское население определенного возраста – это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?», - заявил он.
При этом солдат-срочников недопустимо отправлять в зону спецоперации на Украине, у них недостаточно опыта, таким образом их просто поставят под удар, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
«Солдат - военнослужащих срочной службы в зону спецоперации отправлять не надо. Такое решение принято на высшем уровне. Военнослужащий срочной службы вправе заключить контракт, после этого его могут отправить в зону спецоперации. Но во время срочной службы, если он не заключил контракт, направлять его туда недопустимо. Сегодня рисковать теми ребятами, которые буквально встали на службу в армии, нельзя. Мы ставим их под удар. Нам нужно учитывать эти моменты: физическая подготовка, жизненный опыт, морально-психологическая подготовка и должное владение военно-учетной специальностью», - сказал Швыткин.
В Кремле опровергают слухи о приближении второй волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что никаких подобных обсуждений не ведется. Днем ранее он также уверял граждан, что этот вопрос не стоит на повестке.
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