Шойгу анонсировал увеличение российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на совещании во вторник о грядущих масштабных изменениях в российской армии.

Так, в период с 2023 по 2026 годы ее численность увеличится до 1,5 млн человек. Кроме того, изменится военно-административное деление Российской Федерации.

Шойгу заявил, что российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

Шойгу, в частности, сообщил, что в России будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых регионов страны.

Кроме того, будет усилена боевая составляющая Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Военно-морского Флота.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Российская АрмияСергей Шойгу
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