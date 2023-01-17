Шойгу анонсировал увеличение российской армии
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на совещании во вторник о грядущих масштабных изменениях в российской армии.
Так, в период с 2023 по 2026 годы ее численность увеличится до 1,5 млн человек. Кроме того, изменится военно-административное деление Российской Федерации.
Шойгу, в частности, сообщил, что в России будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых регионов страны.
Кроме того, будет усилена боевая составляющая Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Военно-морского Флота.
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