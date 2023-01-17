Шойгу анонсировал увеличение российской армии

Шойгу, в частности, сообщил, что в России будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых регионов страны.

Кроме того, будет усилена боевая составляющая Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения и Военно-морского Флота.

