В Госдуме оценили возможности увеличения мобилизационного резерва России

Говоря о возможности в будущем увеличить численность резервистов, Картаполов отметил, что резерв предназначен на случай вмешательства третьих сторон. Однако все будет зависеть от масштабов возможных конфликтов.

«Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — подчеркнул генерал-полковник.

Между тем депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что проведение второй волны мобилизации в России в ближайшие шесть месяцев не будет эффективным, пишет Ura.ru.

