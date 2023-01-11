В Госдуме оценили возможности увеличения мобилизационного резерва России

Действующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам государства и хорошо себя зарекомендовала. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с РБК.

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Говоря о возможности в будущем увеличить численность резервистов, Картаполов отметил, что резерв предназначен на случай вмешательства третьих сторон. Однако все будет зависеть от масштабов возможных конфликтов.

«Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — подчеркнул генерал-полковник.

Между тем депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что проведение второй волны мобилизации в России в ближайшие шесть месяцев не будет эффективным, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияГосдумаРоссия
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