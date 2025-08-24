МВД: Мошенники используют Google Meet для обмана россиян
Злоумышленники начали обманывать российских граждан при помощи приложения Google Meet, сообщает МВД РФ.
Аферисты начали использовать этот сервис, так как он является популярным. Он предустановлен на большинстве смартфонов с Android. Введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры ударило по основному каналу связи мошенников, однако они начали искать обходные пути, среди которых схема обмана с помощью Google Meet.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Мошенники используют Google Meet для обмана россиян
- СМИ: США продадут Украине 3350 ракет дальностью до 450 км
- Жилой дом поврежден при нейтрализации беспилотника в Петербурге
- Спасатель рассказал о падении вертолета на пике Победы при спасении Наговициной
- В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
- СМИ: Послевоенное восстановление Украины обойдется Западу более чем в $500 млрд
- Стубб: Отношения России и Финляндии восстановятся после окончания СВО
- Десятки украинских беспилотников сбиты в небе над регионами РФ
- Аэропорт «Пулково» возобновил прием и вылет рейсов
- В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru