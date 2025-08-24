МВД: Мошенники используют Google Meet для обмана россиян

В Белгородской области от удара дрона ВСУ погиб мирный житель Блогера Арсена Маркаряна задержали по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества Первая леди Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп с призывом помочь детям, погибающим в секторе Газа В этом году на Wildberries россияне потратили более 2 млрд рублей на покупку игрушек лабубу ФК «Спартак» прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ