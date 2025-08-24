МВД: Мошенники используют Google Meet для обмана россиян

Злоумышленники начали обманывать российских граждан при помощи приложения Google Meet, сообщает МВД РФ.

МВД: Теперь россияне сами вынуждены звонить мошенникам

Аферисты начали использовать этот сервис, так как он является популярным. Он предустановлен на большинстве смартфонов с Android. Введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры ударило по основному каналу связи мошенников, однако они начали искать обходные пути, среди которых схема обмана с помощью Google Meet.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

